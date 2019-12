In Italia si pubblicano in media 236 video al minuto su TikTok, con picchi durante l'ora di pranzo - 12:30 alle 14:00 - e la la sera dopo le 20. Lo rende noto la app tirando un bilancio del 2019 tra trend, campagne sociali, canzoni e personaggi famosi.

Molto popolare tra i giovanissimi, la app è un fenomeno recente. E' infatti stata fondata nel 2017, anno dell'acquisizione di Musical.ly, e lanciata nel 2018 come TikTok, nome con cui è ora conosciuta in 150 Paesi e 75 lingue.

Inizialmente l'applicazione ha fatto conquistare popolarità a giovani creatori di contenuti come Jessica Brugali, Rosalba, Gabriele Vagnato e Daniele Davi. A loro, negli ultimi mesi, si sono affiancati personaggi dello spettacolo come Fiorello, Michelle Hunziker, la figlia Aurora Ramazzotti e, più di recente, Chiara Ferragni. La piattaforma ha attratto le star anche all'estero. La più gettonata - nella classifica stilata da TikTok - è Will Smith, seguito da Miley Cyrus.

L'applicazione, che consente di pubblicare brevi video anche usando canzoni come colonna sonora, ha visto trionfare tra i brani in italiano più utilizzati "Io e lei" di Vago, mentre tra gli stranieri il vincitore è "Pookie" di Aya Nakamura feat. Capo Plaza. Tra le campagne di sensibilizzazione dell'anno figurano #SaveOurOceans, #TheRealChallenge e #ForClimate, mentre tra i primi 5 trend ci sono #iosonogiorgia, utilizzato per video ironici sulle note di una canzone creata usando le dichiarazioni di Giorgia Meloni, e #carote, il tormentone di X Factor 2019 cantato dal 16enne Emanuele Crisanti, in arte Nuela.