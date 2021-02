Trasferimento in Bulgaria degli orsi rinchiusi al Casteller: Brigitte Bardot annuncia la visita in Trentino dopo l'invito di Fugatti

Brigitte Bardot ringrazia per il positivo riscontro avuto dalla sua lettera nella quale proponeva di trovare una nuova sistemazione, in un'oasi faunistica in Bulgaria, per gli orsi del Casteller, e annuncia la volontà della sua Fondazione di organizzare prossimamente, con la collaborazione della Provincia, una visita in Trentino.

"E la risposta del presidente Fugatti, di nuovo, non si fa attendere: a stretto giro di posta - spiega la Provincia in una nota stampa diffusa poco fa - comunica di accogliere con piacere la proposta, considerandola "una importante occasione per mettere Lei e i suoi collaboratori a conoscenza del lavoro che la Provincia autonoma di Trento sta portando avanti sul tema dei grandi carnivori".

"A nome di Brigitte Bardot e della sua Fondazione - si legge nella lettera inviata dalla portavoce Elodie Gerome-Delgado - vorrei inviare i nostri più sinceri ringraziamenti al presidente Fugatti per la sua risposta positiva alla nostra lettera. la Fondazione Brigitte Bardot sarebbe lieta di poter organizzare con la Vostra collaborazione una visita presso la Vostra sede, con una squadra di esperti di orsi, in modo da valutare la possibilità di trasferimento degli orsi e decidere assieme a Voi la destinazione più adatta. Potete essere certi che desideriamo collaborare pienamente con la vostra amministrazione (...)".