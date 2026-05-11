La prima guerra d’Indocina, frutto di un mondo ancora dentro il secondo conflitto mondiale dove un Paese come la Francia, uscito a pezzi da quella prova devastante, provava a tenere in piedi un impero fragile come il suo esercito. Pochi, oggi, hanno coscienza del male, del dolore, delle vite piegate e mai più ricostruite, dei morti e dei feriti di quelle battaglie nelle jungle indocinesi.



Probabilmente dice qualcosa ancora Dien Bien Phu, l’ultima battaglia della Legione. Perché c’era lei laggiù, a morire. E i legionari. In quell’armata perduta c’erano, ecco uno dei frutti della ricerca di Fregona tra memorie e testimonianze dei sopravvissuti, almeno 10mila italiani dal hanno combattuto nella Prima guerra di Indocina.





Ex fascisti, ex partigiani, ex di mille vite precedenti, in fuga da se stessi o dal mondo, oppure in cerca di avventure. Ne morirono mille tra le trincee e i campi di prigionia dei vietcong di Ho Chi Minh. Oppure migranti clandestini in Francia, arrestati e obbligati ad arruolarsi nella Legione straniera per mettere le cose a posto. Loro erano parte di quella generazione perduta, schiacciata da una guerra appena terminata e finita dentro un’altra. Tra il 1946 e il 1954 quando l’ultimo baluardo cadeva in terra vietnamita.

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EMIL STOCKER 1

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BENIAMINO LEONI 1

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Un “Vietnam” precedente a quello americano, ma altrettanto violento e crudele. Su tutto questo Mario Cagol, ha costruito un podcast. Che potrà essere ascoltato sui siti dell’Alto Adige, del Trentino e dell’Adige da martedì, mentre si potrà riascoltare questo racconto intorno a “Soldati di sventura”, sempre il martedì, la sera alle 22 su Radio Dolomiti.