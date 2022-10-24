TRENTO. Legata, violentata, brutalizzata e infine uccisa. Il corpo senza vita di Maria Luisa De Cia, 28 anni, veneta, viene trovato nell’agosto del 1990 lungo il sentiero che porta al rifugio Velo della Madonna, in Primiero.

È seminuda, del nastro adesivo le copre la bocca, il capo presenta, sul lato sinistro, una ferita da arma da fuoco. Più che un delitto, una vera e propria esecuzione, da parte di qualcuno che la ragazza conosceva bene e a cui aveva dato appuntamento.

Siamo in presenza di un delitto efferato, brutale, selvaggio. Ma un delitto destinato a restare impunito.

La ragazza punita è uno degli episodi raccontati da Luigi Sardi nel libro «Delitti e misteri in Trentino» edito da Curcu & Genovese e che adesso è diventato un podcast grazie all'intensa interpretazione di Mario Cagol in «Il suono delle pagine».

Ecco le due puntate del podcast di Mario Cagol: