TRENTO. Siamo in valle di Non, 3 settembre 1974, ore 15: a Cles, in via Trento, transita un ciclomotore Boxer Piaggio. In sella c’è Loredana Dominici, che si sta recando al lavoro, in un magazzino ortofrutticolo. È una ragazza giovanissima, molto bella, esuberante, che ama la vita. Ma la sua vita si conclude quel giorno: un autocarro piomba a tutta velocità sul motorino, lo trascina sull’asfalto per oltre 400 metri, senza mai fermarsi. Verrà poi arrestato Giuseppe Bertagnolli. L’uomo sarà condannato all’ergastolo, poi assolto e morirà suicida.

Il giallo del camion killer è uno degli episodi raccontati da Luigi Sardi nel libro «Delitti e misteri in Trentino» edito da Curcu & Genovese e che adesso è diventato un podcast grazie all'intensa interpretazione di Mario Cagol in «Il suono delle pagine». In questa prima parte (le prossime due puntate verranno pubblicate sul nostro sito martedì 27 settembre e martedì 4 ottobre) Mario Cagol riporta la drammatica ricostruzione dell’incidente che costò la vita a Loredana.

Ma ecco il podcast di Mario Cagol.