Entra in vigore oggi la nuova ordinanza firmata ieri dal governatore Maurizio Fugatti che allenta le misure per l'emergenza Coronavirus, in particolare consente la ripartenza delle attività produttive all'aperto come cantieri edili e stradali (nei cantieri al chiuso deve lavorare una sola persona alla volta) e le attività forestali e della filiera del legno.

Ecco in sintesi le altre novità dell'ordinanza:

- Mentre ripartono le attività produttive all'aperto in Trentino restano chiusi librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini di cui era invece prevista la riapertura sempre da oggi in base al decreto del premier Conte.

- Sui posti di lavoro (pubblici e privati) dovrà essere misurata la temperatura ai dipendenti. Se supera i 37.5° dovranno essere rimandati a casa. Gli stessi lavoratori sono tenuti a non recarsi al lavoro se presentano sintomi influenzali.

- Passeggiate e jogging, non cambia nulla. Restano i divieti in vigore, quindi si possono praticare attività solo nelle immediate vicinanze dell'abitazione.

- Le mascherine oltre che per andare al supermercato e nei negozi di alimentari vanno indossate anche sugli autobus.

- Gli agritur potranno fare cibi da asporto e pasti con consegne a domicilio.

- Si possono coltivare gli orti solo se si trovano nel comune di residenza.

