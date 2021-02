La vaccinazione AstraZeneca per gli insegnanti "scaricata" sui medici di base, Zanella (Futura) interroga la giunta

TRENTO - Il consigliere Paolo Zanella, del gruppo Futura in Consiglio provinciale di Trento, ha depositato un'interrogazione per chiedere al presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e all'assessore alla sanità Stefania Segnana perchè non si sia centralizzata l'organizzazione delle sedute vaccinali in modo da ridurre il carico burocratico a carico dei medici di medicina generale e le possibilità di spreco di dosi di vaccino.

Il documento chiede inoltre spiegazione sulle scelte dell'amministrazione in merito alla decisione di non effettuare le vaccinazioni in centri vaccinali dedicati con spazi appropriati e quante dosi di vaccini AstraZeneca siano state somministrate ad oggi dai medici di medicina generale. Secondo Zanella, l'onere organizzativo a carico dei medici di medicina generale è "insostenibile", e - scrive il consigliere - "pare che dopo due settimane pochissimi medici di medicina generale, sui circa 350 che hanno dato la propria disponibilità, abbiano somministrato una singola fiala di vaccino ciascuno".

