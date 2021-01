«Basta!»: questo il cartello su gran parte delle vetture che stamattina hanno partecipato alla grande manifestazione di ristoratori e baristi, a Trento, contro il perdurare delle restrizioni al commercio disposte dal governo nell'ambito delle misure anti-covid.

Incertezza, assenza di programmazione, obblighi e divieti, orari ristretti e penalizzanti, incassi azzerati ma spese costanti, ristori insufficienti: sono queste le principali criticità degli esercenti, non solo in Trentino.

Le difficoltà di questa crisi dura sono state al centro della manifestazione, che ha visto protagoniti circa 250 ristoratori e baristi.

Diverse le vie della città paralizzate dalla manifestazione, cominciata poco dopo le 8, con un corteo di auto partito dal piazzale ex Zuffo verso il centro città.

Dopo aver marciato lentamente lungo via Brennero, i commercianti si sono diretti verso corso Tre Novembre, per poi manifestare il loro disagio al commissario del governo.

Quest'ultimo, Sandro Lombardi, è sceso per incontrare i manifestanti sulla scalinata del palazzo: qui una rappresentanza ha consegnato al commissario delle ceste contenenti i grembiuli di lavoro.

Un atto simbolico per i manifestare il disagio di una delle categorie più colpite dalle restrizioni contro il covid. «Consegnando i nostri grembiuli - è stato detto - vogliamo chiedere maggiore attenzione per la crisi del nostro settore e testimoniare tutta la nostra amarezza di fronte a una situazione che sta creando enormi difficoltà a chi opera nel nostro settore».

Lombardi ha spiegato che da tempo segue con attenzione la situazione della ristorazione e che è a conoscenza din quanto questa fase sia complicata.

L'iniziativa ha avuto grande adesione ed è stata ben visibile anche dai cittadini, specie da chi si muoveva in auto in città, che ha potuto registrare personalmente la temporanea semiparalisi del traffico.

Dato il grande numero di partecipanti, la mobilità in città ha vissuto momenti di difficoltà, sia in via Brennero, sia successivamente nell'area del palazzo governativo, nella zona di via Piave e corso Tre Novembre.

Il corteo principale ha attraversato via Brennero, prima di convergere verso via Piave, sede della rappresentanza locale del governo centrale.

L'iniziativa, dunque, sembra aver ottenuto la visibilità auspicata, per lanciare un nuovo grido d'allarme di una delel categorie più colpite dalla politica di restrizioni legata all'epidemia.

Nella foto in alto, uno dei manifestanti: Marco Trettel del ristorante Ancora di Tesero; qui sopra, il corteo in via Brennero (credits: Alessio Coser).

Le ulteriori restrizioni del periodo natalizio hanno aggravato la situazione, esasperando gli imprenditori e l’intero settore.

Confcommercio e Confesercenti del Trentino hanno raccolto l’esasperazione di molti associati e scenderanno in piazza per una manifestazione che metta sul tavolo di Governo e Provincia le esigenze delle aziende del settore, «ormai non più rimandabili», dicono i rappresentanti di categoria.



«I numeri parlano chiaro e riguardano soprattutto il mondo delle piccole e medie imprese, vera spina dorsale dell’economia del territorio. Il turismo sta attraversando un periodo veramente buio e la luce in fondo al tunnel sembra ancora parecchio lontana. Bar e ristoranti continuano a tenere la serranda abbassata se non per l’asporto e il domicilio e hanno perso un miliardo di fatturato al livello nazionale solo tra Natale e Capodanno», dice Massimiliano Peterlana, ristoratore e presidente di Fiepet Confesercenti del Trentino.



«La situazione è critica», dicono i presidenti delle associazioni dei pubblici esercizi e dei ristoratori aderenti a Confcommercio Trentino, Fabia Roman e Marco Fontanari.

«Con questa manifestazione vogliamo che vengano puntati i riflettori sulle nostre imprese, sui collaboratori e sull’intera filiera della somministrazione di alimenti e bevande. Abbiamo bisogno di poter lavorare. Se ci viene imposto di chiudere, abbiamo bisogno di ristori adeguati.



Abbiamo bisogno, soprattutto, di certezza: navigare a vista è una condizione che aggiunge ulteriori difficoltà ad una situazione già drammatica per molte aziende», aggiungono.