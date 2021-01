Incertezza, scarsa programmazione, aperture e chiusure che si rincorrono a ritmo frenetico, molti obblighi e divieti, incassi di fatto azzerati, mentre le spese no, quelle ci sono sempre, e ristori giudicati insufficienti. Insomma, ce n’è abbastanza per far arrabbiare baristi e ristoratori. Che infatti si sono arrabbiati e a Trento hanno manifestato con una lunga processione d’auto partita dall’ex Zuffo e arrivata al commissariato del governo.