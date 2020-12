Raccolta rifiuti e CRM a Trento e  Rovereto: attenzione agli orari dei giorni festivi

Dolomiti Ambiente comunica le modalità per conferire rifiuti differenziati a Trento e Rovereto.

A Trento «in occasione della festività natalizie, ed a seguito di quanto stabilito nel D.L. 18/12/2020 nr. 172 che prevede l’istituzione della “zona rossa” per le giornate festive e prefestive, si segnala che giovedì 24 dicembre gli uffici di Dolomiti Ambiente, il Centro Integrato in Tangenziale Ovest e tutti gli altri Centri Raccolta di Trento saranno chiusi.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta a Trento, per gli utenti con calendario di raccolta di Gardolo, Povo e Villazzano, Ravina e Romagnano la raccolta degli imballaggi leggeri prevista per venerdì 25 dicembre verrà recuperata domenica 27 dicembre; per gli utenti con calendario di raccolta di Ravina e Romagnano si ricorda che domenica 27 dicembre verrà raccolto il vetro. Si ricorda che i servizi di raccolta non saranno eseguiti durante le giornate del 25, 26 dicembre 2020 e il 1 gennaio 2021».

Per Rovereto «giovedì 24 dicembre gli uffici di Dolomiti Ambiente e il Centro Raccolta di Marco di Rovereto saranno chiusi.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta, a Rovereto venerdì 25 dicembre in zona Centro Storico, Noriglio, Centro e Rovereto Nord si segnala che la raccolta dell’organico non verrà effettuata, mentre la raccolta del residuo avverrà sabato 26 dicembre».