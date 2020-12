Il Trentino resta “zona gialla”, ma il governatore Fugatti intende emanare nelle prossime ore una ordinanza restrittiva locale. Lo ha annunciato egli stesso pochi istanti fa in aula del Consiglio Provinciale dove si discute la legge di bilancio.

Fugatti ha comunicato che ieri sera il Comitato tecnico scientifico nazionale ha confermato la “zona gialla” per il Trentino. «Alla luce della situazione sanitaria - ha detto però Fugatti - intendo emanare entro oggi, con applicazione dalla mezzanotte, una ordinanza provinciale. Ora nel informerò la Conferenza dei capigruppo, poi i sindaci dei Comuni più grossi, per arrivare stasera all’emanazione».

Fugatti ha spiegato che avrebbe voluto farla già ieri, ma era in attesa delle decisioni nazionali per poter poi calibrare l’ordinanza provinciale per il Natale e le feste.

L'ordinanza provinciale. Fugatti aggiunge delle restrizioni da stasera al 6 gennaio: commercio medie strutture di vendita, compresi centri commerciali accesso limitato, conta persone. Sotto i 250 mq obbligo distanziamento e numero accessi contingentati. Dalle 20 alle 5 coprifuoco per evitare cene e ritrovi.

Le chiusure dei negozi safranno alle ore 19,30 e l'asporto sarà conseentito fino alle 22, come nelle zone rosse. Ma il cittadino è autorizzato a spostarsi da casa per andare a prendere i prodotti da asporto.

