Si sono riaperti questa mattina i seggi elettorali in tutto il Trwentino, per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari e - nei Comuni dove c'è da eleggere l'amministrazione comunale - per l'elezione di sindaco e Consiglio.

L'affluenza al voto, alle 23 di ieri, era in generale intorno al 49 per cento,ribasso rispetto alle precedenti elezioni comunali, e quasi dieci punti percentuali rispetto al resto d'Italia dove siamo intorno al 40.

Nel comune di Trento ieri alle 23 aveva votato il 45,25% contro il 54,75% di 5 anni fa. A Rovereto ieri sera aveva votato il 47,48% contro il 62,74%. A Pergine alle urne il 51,80%, a Riva del Garda il 48,43% e ad Arco il 49,77%.

Da notare che l'affluenza più alta del Trentino è a Ossana in Val di Sole, dove alle 11 di ieri sera aveva votato il 72,6%. Fra i Comuni oltre i 3 mila abitanti, massima affluenza a Cavalese. Risultato negativo di affluenza, in vece, per Primiero - San Martino di Castrozza, con il 40.5.

I seggi restano aperti anche oggi dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio delle schede del referendum. Lo spoglio per le comunali inizierà domani mattina alle 7, con i primi risultati attesi intorno a mezzogiorno.

L'AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE ALLE 23 DI IERI IN TRENTINO

Ala 45,73

Aldeno 52,72

Arco 49,77

Avio 52,83

Baselga di Pinè 52,47

Brentonico 50,17

Caldonazzo 50,44

Castel Ivano 50,94

Cavalese 55,53

Civezzano 47,63

Cles 50,84

Dro 53,33

Lavis 53,69

Ledro 51,72

Mezzocorona 50,11

Mezzolombardo 50,60

Mori 51,57

Novella 53,40

Pergine 51,8

Pinzolo 54,8

Predaia 54,37

Predazzo 52,91

Primiero San Martino di Castrozza 40,58

Riva del Garda 48,43

Rovereto 47,48

San Giovanni di Fassa 56,35

San Michele 45,58

Storo 51,23

Trento 45,25

Vallelaghi 55,14

Villa Lagarina 54,64

Ville d'Anaunia 36,66

Volano 50,45

Comuni con meno di 3 mila abitanti

Albiano 35,26

Altavalle 42,74

Amblar-Don 46,64

Andalo 61,20

Bedollo 53,45

Besenello 51,68

Bieno 51,40

Bleggio Superiore 46,69

Bocenago: 70,59

Borgo Chiese 51,55

Borgo d'Anaunia 56,97

Borgo Lares 49,53

Bresimo 65,86

Caderzone Terme 55,77

Calceranica 40,22

Caldes 44,42

Calliano 48,33

Campitello 67,22

Campodenno 58,02

Canal San Bovo 27,77

Canazei 54,66

Capriana 48,65

Carisolo 37,84

Carzano 68,78

Castel Condino 52,11

Castel Tesino 53,60

Castello-Molina di Fiemme 49,51

Castelnuovo 47,14

Cavareno 47,97

Cavedago 57,71

Cavedine 53,20

Cavizzana 61,50

Cembra-Lisignago 37,63

Cimone 43,69

Cinte Tesino 60,53

Cis 62,06

Comano 51,41

Commezzadura 53,13

Contà 45,49

Croviana 70,34

Dambel 53,77

Denno 47,98

Dimaro Folgarida 52,36

Drena 62,86

Fai della Paganella 62,26

Fiavé 61,02

Fierozzo 78,18

Fornace 40,52

Frassilongo 47,83

Giovo 59,35

Giustino 64,67

Grigno 50,19

Imer 50,94

Isera 49,98

Lavarone 41,78

Livo 63,05

Lona-Lases 48,73

Luserna 59,12

Madruzzo 58,18

Malè 56,07

Massimeno 64,38

Mazzin 65,09

Mezzana 57,29

Mezzano 56,79

Moena 51,26

Molveno 68,18

Nago-Torbole 56,02

Nogaredo 57,74

Nomi 41,59

Novaledo 22,68

Ospedaletto 39,07

Ossana 72,69

Palù del Fersina 76,44

Panchià 58,98

Peio 63,10

Pellezzano 68,74

Pelugo 67,15

Pieve di Bono-Prezzo 44,94

Pieve Tesino 52,76

Pomarolo 56,07

Porte di Rendena 45,10

Rabbi 52,79

Romeno 63,95

Roncegno 27,84

Ronchi Valsugana 33,06

Ronzo-Chienis 40,83

Ronzone 53,91

Roverè della Luna 50,89

Ruffrè-Mendola 48,43

Rumo 43,69

Sagron-Mis 46,35

Samone 38,74

San Lorenzo Dorsino 53,56

Sant'Orsola 61,20

Sanzeno 59,62

Sarnonico 53,07

Scurelle 51,62

Segonzano 52,30

Sella Giudicarie 61,50

Sfruz 60,67

Soraga 64,08

Sover 61,05

Spiazzo 42,16

Spormaggiore 56,12

Sporminore 51,05

Stenico 40,60

Strembo 62,30

Telve 51,93

Telve di Sopra 44,87

Tenna 60,28

Terzolas 69,06

Tesero 55,18

Ton 53,67

Torcegno 54,94

Trambileno 60,91

Tre ville 52,97

Valdaone 61,45

Valfloriana 52,87

Vallarsa 48,71

Vermiglio 44,96

Vignola 70,32

Ville di Fiemme 61,81

Ziano di Fiemme 43,71