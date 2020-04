Sarà lo stress da pandemia, sarà il fatto di dover restare tra quattro mura, fatto sta che il nervosismo sale e la crisi è sempre in agguato. Anche tra famigliari stretti.



Così deve essere successo a due fratelli di Cadine che la notte scorsa se le sono date di santa ragione, fino all’intervento delle forze dell’ordine all’alba di oggi.



Non è chiaro che cosa abbia scatenato le ostilità, ma, una parola dopo l’altra il diverbio tra i due fratelli, rispettivamente di 36 e 20 anni, è poi degenerato in una vera e propria rissa, con botte da orbi.



A farne le spese è stato soprattutto il fratello più vecchio, portato al pronto soccorso, dove ancora si sta valutando il ricovero in ospedale.



Qualche settimana fa altri due fratelli, addirittura gemelli, in Valsugana erano venuti alle mani, con tanto di coltellata.