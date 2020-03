Prima vittima tra i medici in Trentino. È morta ieri per Covid-19, nel reparto di rianimazione all'ospedale di Rovereto, la dottoressa Gaetana Trimarchi, 58 anni, titolare di guardia medica a Pozza di Fassa.

Siciliana d’orgine, era venuta in Trentino una ventina di anni fa e da allora aveva ricoperto vari incarichi come sostituta sia di medici di medicina generale che di continuità assistenziale.

Era ricoverata da alcune settimane e di lei avevamo già scritto nei giorni scorsi quando il dottor Nicola Paoli, segretario della Cisl medici, invocando mascherine e materiale per i medici in prima linea, l'aveva portata come esempio di professionista che era dovuta andare a visitare un paziente, poi deceduto di Covid-19, senza la dotazione di protezioni adeguate.

Sono 63 i medici morti in Italia per Covid-19 e 8.358 gli operatori contagiati secondo i dati diffusi domenica dati dell’istituto superiore di Sanità.

Condoglianze dall'assessora Stefania Segnana.

