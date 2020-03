L'annuncio della chiusura domani e domenica prossima dei supermercati in Trentino, a seguito dell'ordinanza del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha prodotto questa mattina lunghe file in molti supermercati, in particolare a Trento e Rovereto. Come si vede dalle foto di Paolo Pedrotti e Gianni Cavagna.

Ad alimentare l'ansia, ingiustificata per ora, di non riuscire a rifornirsi di viveri per la quarantena forzata in casa si sono aggiunge le discussioni sull'opportunità o meno di ridurre gli orari dei supermercati.

Attese anche per accedere in altri negozi aperti come i tabacchini, visto che si è parlato pure della ipotesi di una loro chiusura.