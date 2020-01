Da oggi al 31 gennaio sarà possibile compilare le domande online per le iscrizioni alle classi prime delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale del Trentino, per l’anno scolastico 2020-2021.

La procedura di iscrizione online - fa sapere la Provincia - si effettua accedendo al portale www.servizionline.provincia.tn.it - area «Infanzia, scuola e formazione».

Ogni scuola è tenuta a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l’invio delle domande di iscrizione. Qualora non sussistano le condizioni per un’autonoma iscrizione online, la domanda può essere presentata recandosi presso l’istituzione scolastica, che può mettere a disposizione una postazione telematica per la compilazione online della procedura, con il supporto degli operatori di segreteria.

Le iscrizioni alle classi successive alla prima sono invece a carico della scuola.