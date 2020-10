Contributi a fondo perduto: sono 15.493 le domande pervenute, contributi per 52,3 milioni di euro.

“Siamo molto soddisfatti, perché i numeri finali ci dicono che il provvedimento è stato apprezzato dalle imprese trentine che in un momento così difficile avevano bisogno di un intervento ad ampio raggio, erogabile in tempi brevi e con procedure semplificate”. Così l’assessore provinciale allo sviluppo economico, Achille Spinelli, commenta i dati finale della misura, prevista dal programma #RipartiTrentino, con la quale la Giunta provinciale ha destinato contributi a fondo perduto per sostenere gli operatori economici, con non più di 11 addetti occupati, che esercitano attività di impresa nel settore commerciale, agricolo e di lavoro autonomo.

Il 30 settembre sono scaduti i termini di presentazione delle domande ed è quindi possibile oggi - a 5 giorni di distanza - avere un quadro definitivo sugli esiti del provvedimento.