PRIMIERO - La giovane Eleonora Cemin, che gestisce Malga Crel a Primiero San Martino di Castrozza, è stata premiata a Roma (nella foto) durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti di "Piccolo Comune Amico", progetto realizzato da Codacons in collaborazione con Coldiretti.

La sua attività, che punta a coniugare allevamento, produzione agricola e accoglienza, facendo dell'ospitalità un'estensione naturale della vita d'alpeggio, è stata selezionata tra le migliori idee degli agricoltori under 30 che nelle aree interne creano sviluppo e occupazione.

Partendo da zero, Eleonora Cemin ha costruito una solida realtà zootecnica e oggi gestisce l'Agritur Malga Crel, un presidio di montagna dove la vita d'alpeggio si unisce all'ospitalità. Un progetto che valorizza il turismo montano, tutela il paesaggio e mantiene vivo il presidio agricolo delle aree alpine.

A Siror, nel cuore del Primiero, Eleonora Cemin rappresenta una nuova generazione di imprenditori agricoli che ha scelto di investire nelle aree interne. Avviata nel 2016 senza una tradizione familiare alle spalle, la sua azienda zootecnica si è distinta per la gestione integrata di vacche da latte, ovini, caprini e cavalli. Da quest'estate la giovane imprenditrice ha assunto anche la gestione di Malga Crel, rafforzando un progetto che unisce agricoltura, accoglienza e valorizzazione del territorio.