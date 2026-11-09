MADONNA DI CAMPIGLIO. L’arrivo di una catena internazionale di fast food a Madonna di Campiglio, nell’area di Piana di Nambino, a 1.700 metri di quota, apre il dibattito sul modello di sviluppo turistico delle montagne trentine. A sollevare la questione è Lucia Coppola, consigliera provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra, che esprime preoccupazione per il rischio di un progressivo snaturamento dell’identità delle località alpine.

La critica, precisa Coppola, non riguarda la libertà d’impresa né si traduce in una contrarietà pregiudiziale alla singola attività commerciale. Al centro c’è piuttosto il tipo di offerta turistica che si intende promuovere in quota. Secondo la consigliera, l’introduzione di modelli di ristorazione standardizzati rischia di favorire l’omologazione delle destinazioni alpine, mettendo in secondo piano le caratteristiche che rendono riconoscibile il territorio.

Il Trentino, sottolinea, dispone di una tradizione di ospitalità, produzioni agroalimentari locali, filiere corte e cultura gastronomica che rappresentano un patrimonio da tutelare. «Un patrimonio che dovrebbe essere valorizzato e sostenuto», osserva, anziché lasciare spazio a modelli di consumo replicabili in qualsiasi destinazione turistica.

La questione, secondo Coppola, si inserisce in un quadro più ampio di trasformazione dell'alta quota, dove alla crescita delle infrastrutture si affiancano nuove attrazioni e forme di intrattenimento. Un'evoluzione che può comportare un maggiore consumo di risorse naturali, a partire da acqua ed energia, oltre a incidere sull'ambiente e sul paesaggio.

Per la consigliera, Madonna di Campiglio e le altre località trentine non dovrebbero inseguire format commerciali già diffusi altrove, ma puntare sulla qualità dell'accoglienza, sulle produzioni del territorio e sulla tutela del patrimonio naturale.

Da qui la richiesta di avviare un confronto tra istituzioni, amministratori e comunità locali sulle scelte che stanno orientando il futuro del turismo in montagna. «La montagna non può diventare un semplice contenitore di consumi e attrazioni commerciali», è la posizione di Coppola, secondo cui il rischio è perdere, nel tentativo di rendere le destinazioni alpine sempre più simili tra loro, proprio gli elementi che le rendono uniche.