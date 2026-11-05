MADONNA DI CAMPIGLIO. Il pollo fritto di KFC arriva direttamente sulle piste da sci. Dal 5 dicembre 2026 la catena americana aprirà due nuovi punti ristoro in alta quota, uno a Madonna di Campiglio e l'altro a Cortina d'Ampezzo, grazie alla collaborazione con SUPER G. Si tratta, secondo l'azienda, dei primi due ristoranti in Italia con servizio rapido direttamente sulle piste.

In Trentino, il nuovo locale sorgerà a Piana di Nambino, a 1.700 metri di altitudine, accanto a Meraviglioso Campiglio, nell'area dedicata alla ristorazione e all'après-ski. A Cortina, invece, KFC aprirà a 2.123 metri, nell'area del Monte Faloria-Cristallo, all'interno del Faloria Mountain Club.

L'offerta comprenderà alcuni dei prodotti più conosciuti del marchio, dai Tender Crispy alle alette piccanti, fino ai panini e ai tradizionali Bucket di pollo fritto. L'obiettivo è intercettare sciatori e turisti durante le pause sulle piste, affiancando alla ristorazione tradizionale una proposta veloce.

«Vogliamo continuare a sorprendere e raggiungere luoghi dove nessuno si aspetterebbe di trovarci», spiega Marzia Farè, responsabile marketing di KFC Italia. Per Andrea Baccuini, fondatore di SUPER G, la collaborazione consentirà di ampliare le possibilità di scelta per chi frequenta i Mountain Club.

I due punti ristoro resteranno aperti fino alla fine della stagione sciistica. Gli orari saranno dalle 12 alle 17 dal lunedì al giovedì e dalle 12 alle 19.30 dal venerdì alla domenica. Le aperture rientrano nel piano di espansione nazionale di KFC, che punta a raggiungere 185 ristoranti entro la fine del 2026.