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TRENTO. Caro carburanti, il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige, Gianluca Barbacovi, chiede misure tempestive per il comparto agricolo. "Riteniamo fondamentale che il tema dell'aumento dei costi, in particolare legato ai carburanti, venga affrontato con misure concrete a sostegno del comparto agricolo. In questo contesto, il credito d'imposta rappresenta uno strumento efficace che può e deve essere esteso anche alle imprese agricole, con l'obiettivo di contenere l'impatto dell'incremento dei costi di produzione".
Queste le parole del presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi riprendendo la richiesta fatta da Coldiretti al Governo in vista del prossimo Consiglio dei Ministri dedicato al dl energia.