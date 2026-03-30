ROMA. Lievi assestamenti al rialzo oggi per i listini dei carburanti, con il gasolio che raggiunge un prezzo medio di 2,059 euro al litro, mentre la benzina sale a 1,750 euro/litro. Sulle autostrade il diesel costa oggi 2,118 euro al litro, la benzina 1,813 euro.



Lo segnala il Codacons, che ha rielaborato i dati regionali del Mimit. Prosegue, anche se a ritmo meno sostenuto rispetto la scorsa settimana, la crescita dei listini alla pompa, con il gasolio che tocca il prezzo medio più alto a Bolzano con 2,094 euro al litro, seguita da Trento (2,076 euro al litro), Valle d'Aosta (2,075 euro al litro), Molise (2,072 euro al litro) - analizza il Codacons. La benzina più cara è venduta in Basilicata con una media di 1,779 euro al litro, seguita da Bolzano (1,775 euro al litro), Sicilia (1,769 euro al litro), Calabria (1,767 euro al litro).



Il 7 aprile, segnala l'associazione, scadrà il taglio delle accise disposto dal governo: una misura che, se non rinnovata, alla sua scadenza, conclude, "farà schizzare immediatamente il prezzo medio del gasolio sopra la media dei 2,3 euro al litro sulla rete ordinaria, la benzina a 1,99 euro, con immensi danni per le tasche degli italiani".