TRENTO. Un nuovo rincaro in arrivo per le famiglie di Trento e della Valle dei Laghi. Da gennaio 2027 aumenteranno le tariffe delle mense scolastiche per gli studenti delle elementari, delle medie e delle superiori. In queste ore i genitori stanno ricevendo le comunicazioni relative agli adeguamenti tariffari, riconducibili al mancato incremento delle assegnazioni provinciali per il diritto allo studio nell'ambito della ridefinizione del budget unico provinciale.

Il costo di un pasto arriverà, nella fascia tariffaria massima, a 5 euro per il primo ciclo e a 6,50 euro per il secondo ciclo, con un incremento che si attesta attorno al 10 per cento. Una decisione che ha provocato la dura reazione di Cgil, Cisl e Uil, secondo cui la Provincia non avrebbe messo a disposizione risorse sufficienti per assorbire l'aumento dei costi, scaricandolo così direttamente sui bilanci familiari.

«A fronte di un crescente costo della vita e di retribuzioni che non tengono il passo con l’aumento dei prezzi, non bastano i rincari di bollette e spesa alimentare, ci mette del suo anche Piazza Dante», attaccano i tre segretari provinciali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Largher.

Secondo le organizzazioni sindacali, gli aumenti potranno tradursi in una maggiore spesa di circa cento euro nell'arco dell'anno scolastico. «Al di là dell’entità dei rincari, che comunque varranno un centinaio di euro sull’anno scolastico, è la dimostrazione che l’Esecutivo Fugatti predica bene, ma razzola male», incalzano i rappresentanti delle tre confederazioni.

La questione degli adeguamenti tariffari era già stata sollevata meno di un mese fa dai sindacati durante un incontro con la giunta del Consiglio delle autonomie locali. Al centro del confronto, la necessità di garantire agli enti locali maggiori margini di intervento per contenere il peso economico dei servizi pubblici sulle famiglie.

«Abbiamo chiesto e ribadiamo anche adesso l’urgenza che i Comuni e le Comunità di Valle siano messe nelle condizioni di definire le proprie politiche tariffarie gestendo in modo diretto i sostegni previsti dalla Provincia», concludono i sindacati, che chiamano in causa le scelte dell'esecutivo provinciale sul fronte del contrasto all'inflazione: «È così che la Giunta difende i trentini dal carovita?».