Ecco un pezzo nuovo di aggiornamento, impostato sulla dinamica più precisa e sui nuovi elementi emersi.

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Torri del Sella, il 73enne morto era di Bolzano: fatale un volo di 20 metri Tragedia sulla Via Diletta: alpinista di Bolzano precipita per 20 metri Sella, cade sul secondo tiro della Via Diletta: muore un 73enne di Bolzano

Sommario

Nuovi dettagli sull’incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Terza Torre. La vittima stava procedendo da primo di cordata quando è precipitata. Illeso il compagno inglese che lo assicurava dalla sosta.

PASSO SELLA. Era un 73enne di Bolzano l’alpinista che nel pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto, ha perso la vita sulla Terza Torre del Sella. Con il passare delle ore emergono nuovi particolari sulla dinamica dell’incidente, avvenuto mentre l’uomo stava affrontando la Via Diletta assieme a un compagno di cordata inglese, rimasto illeso.

La tragedia si è consumata durante la salita del secondo tiro della via. Il 73enne procedeva da primo di cordata, mentre il compagno lo assicurava dalla sosta sottostante. Per cause che dovranno essere accertate, l’alpinista è precipitato per circa 20 metri, riportando nell’impatto conseguenze che non gli hanno lasciato scampo.

La Via Diletta, sull’avancorpo della Terza Torre del Sella, presenta una difficoltà massima di IV+ secondo la scala UIAA. L’itinerario si sviluppa per circa 310 metri ed è suddiviso in nove tiri. L’incidente è dunque avvenuto nella parte iniziale dell’ascensione.

L’allarme era scattato attorno alle 14.49. Sul posto era intervenuto l’elicottero Pelikan 1, che aveva imbarcato un soccorritore del Cnsas-Brd della Val Gardena prima di raggiungere la parete. Una volta individuato il 73enne, però, ogni soccorso si era rivelato inutile.

La salma è stata recuperata dalla parete mediante verricello, mentre il compagno di cordata, un cittadino inglese che non ha riportato ferite, è stato assistito dal servizio di supporto psicologico d’emergenza.

Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati al Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Vipiteno, intervenuto per i rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto nei momenti che hanno preceduto la caduta.

Tag: passo sella, torri del sella, bolzano, terza torre del sella, via diletta, incidente montagna, alpinismo, soccorso alpino, pelikan 1