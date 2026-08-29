PASSO SELLA. Tragedia in montagna nel pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto, sulle Torri del Sella, dove un alpinista altoatesino di 73 anni ha perso la vita dopo essere precipitato durante un’ascensione.

L’allarme è scattato attorno alle 14.49 per una persona caduta nella zona delle Torri del Sella. La centrale di emergenza ha fatto intervenire l’elicottero Pelikan 1, che ha imbarcato un soccorritore del Cnsas-Brd della Val Gardena prima di dirigersi verso il luogo dell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare nel dettaglio, il 73enne sarebbe precipitato per circa 20 metri mentre procedeva da primo di cordata. Le cause della caduta sono ancora in corso di accertamento.

L’alpinista è stato individuato sulla Via Diletta, sull’avancorpo della Terza Torre del Sella. Una volta raggiunto dai soccorritori, purtroppo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso: ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

La salma è stata quindi recuperata con il verricello dell’elicottero e successivamente affidata ai servizi funebri. Il compagno di cordata, rimasto profondamente scosso dall’accaduto, è stato preso in carico dal servizio di supporto psicologico d’emergenza.

Sul posto è intervenuto anche il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Vipiteno, incaricato di effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.