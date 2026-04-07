TRENTO. E' in via di risoluzione la situazione che aveva visto nei giorni scorsi in Trentino diversi distributori costretti allo stop di erogazione per mancanza di carburante. "I gestori hanno tempestivamente provveduto agli ordinativi, il servizio tornerà alla normalità già in giornata", spiega all'ANSA Federico Corsi, presidente Faib.



A far rimanere "a secco" diversi impianti era stata la corsa ai rifornimenti da parte degli utenti. "L'emergenza è rientrata ma gli scenari sono mutevoli, ora si guarda con attenzione alle prossime ore e ai relativi sviluppi geopolitici per comprendere l'evoluzione delle prossime settimane", conclude Corsi.