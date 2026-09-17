SAN LORENZO DORSINO. Ha sbagliato una curva mentre percorreva in moto la strada che collega il lago di Nembia a quello di Molveno, ha superato il guard rail ed è finito nel bosco, circa 15 metri sotto il piano stradale. Il ferito è un motociclista tedesco nato nel 1973, che viaggiava con una comitiva.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30. Per raggiungere l’uomo e recuperarlo sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino della stazione di San Lorenzo in Banale, insieme ai vigili del fuoco volontari di San Lorenzo in Banale.

A rendere impegnative le operazioni è stato il ripido pendio nel bosco. I soccorritori hanno sistemato il motociclista su una barella e lo hanno riportato fino alla strada trasportandolo a spalla.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Ponte Arche, della compagnia di Riva del Garda, e l’elisoccorso. L’uomo, che ha riportato traumi ma non è in pericolo di vita, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.