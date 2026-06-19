CANAZEI. Due climber stranieri sono stati recuperati nella notte sulla seconda torre del Sella, sopra Canazei, dopo essere rimasti bloccati in parete a causa del maltempo. Si tratta di un cittadino tedesco del 1977 e di una cittadina canadese del 1971, sorpresi da pioggia e grandine a circa 2.500 metri di quota al termine della via Kasnapoff.

L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è scattato intorno alle 19.40. La Centrale Unica di Emergenza ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. In una prima fase era stato valutato l'impiego dell'elicottero, ma il velivolo era impegnato in un altro intervento. I due alpinisti avevano inizialmente riferito di poter proseguire autonomamente la discesa, salvo poi comunicare di non essere più in grado di continuare.

Una squadra della Stazione Alta Val di Fassa si è quindi preparata a intervenire dal Passo Sella con quattro operatori. I contatti telefonici sono stati mantenuti costantemente con i due climber che, pur assicurati alla parete, si trovavano in difficoltà, spaventati e infreddoliti.

Grazie a una seconda attivazione delle squadre di terra è stato possibile localizzarli con precisione. Le operazioni di recupero si sono concluse intorno a mezzanotte, quando entrambi sono stati verricellati. L'uomo è risultato illeso, mentre la donna presentava un lieve stato di ipotermia. Dopo le prime cure prestate dall'equipe sanitaria, entrambi sono stati elitrasportati all'ospedale di Cavalese.