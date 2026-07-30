VALLELAGHI. Un orso è stato urtato da un veicolo nella mattinata di oggi lungo la strada statale 45bis, in località Vecchio Mulino, nel territorio comunale di Vallelaghi. Subito dopo l'impatto l'animale si è allontanato nella vegetazione, facendo perdere le proprie tracce.

L'allarme è stato lanciato immediatamente alla Centrale unica di emergenza tramite il numero 112. Sul posto è intervenuta la squadra di emergenza del Corpo forestale del Trentino, affiancata dal nucleo cinofilo, per effettuare gli accertamenti necessari e verificare le condizioni dell'orso.

Le operazioni sono state avviate anche a garanzia della sicurezza delle persone, con i forestali impegnati nelle ricerche dell'animale nell'area circostante il luogo dell'investimento. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni né sull'eventuale coinvolgimento degli occupanti del veicolo.