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STENICO. Attimi di forte tensione nel tardo pomeriggio di oggi lungo un sentiero di montagna sopra l’abitato, in località Arca di Fraporte, dove un escursionista si è imbattuto in un’orsa accompagnata dai cuccioli.
Secondo quanto riferito dallo stesso protagonista, l’animale avrebbe reagito con un comportamento riconducibile a un cosiddetto “falso attacco”: una carica intimidatoria tipica delle femmine con piccoli, finalizzata a difendere la prole e ad allontanare una possibile minaccia, senza arrivare al contatto fisico.
Dopo l’episodio, l’escursionista è riuscito a rientrare autonomamente senza riportare conseguenze. Non si segnalano feriti né ulteriori criticità nell’area.
Sull’accaduto sono stati informati gli operatori del Corpo forestale del Trentino, che nelle prossime ore effettueranno gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica e monitorare la presenza dell’animale nella zona.