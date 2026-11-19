TRENTO. Il Trentino-Alto Adige sale sul podio delle regioni più naturali d'Italia. A certificarlo è la classifica elaborata da 3Bee e XNatura in occasione della Giornata mondiale del suolo, che si celebra il 5 dicembre. Il territorio regionale conquista il terzo posto con un indice di biodiversità pari a 0,88, alle spalle soltanto della Valle d'Aosta (0,93) e della Liguria (0,92).

A favorire il risultato del Trentino-Alto Adige sono soprattutto la presenza di montagne, boschi e ampie superfici poco trasformate dall'attività umana. La graduatoria utilizza l'indicatore internazionale MSA Land Use, che stima quanta biodiversità originaria viene conservata in relazione all'utilizzo del suolo. Il valore massimo è 1, attribuito agli ambienti naturali, mentre le aree agricole intensive e quelle urbanizzate presentano valori molto inferiori.

Il quadro nazionale è decisamente meno positivo. Secondo l'analisi di 3Bee, l'Italia conserva mediamente circa due terzi della biodiversità potenziale, con un indice complessivo di 0,66. Su oltre otto milioni di ettari, pari al 26,7% del territorio, la biodiversità originaria stimata risulta ridotta di almeno il 75%. A incidere maggiormente sono le coltivazioni intensive, seguite dall'urbanizzazione e dalle infrastrutture.

In fondo alla classifica compare la Puglia, con un indice di appena 0,41, preceduta da Veneto, Sicilia ed Emilia-Romagna. L'indagine evidenzia inoltre il ruolo delle aree protette, che in tutte le regioni registrano valori di biodiversità superiori rispetto ai territori esterni.

L'analisi arriva mentre l'Italia lavora al Piano nazionale di ripristino della natura, previsto dalla normativa europea. «Il suolo è il luogo in cui la biodiversità si difende o si perde», sottolinea Niccolò Calandri, amministratore delegato di 3Bee e XNatura. «Per raggiungere gli obiettivi del 2030 bisogna sapere da dove parte ogni regione e misurare i progressi anno dopo anno».

Il risultato colloca dunque il Trentino-Alto Adige tra i territori italiani con la maggiore presenza di ambienti naturali, pur trattandosi di una stima basata sull'uso del suolo e non di un censimento diretto delle specie presenti.