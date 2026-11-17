TRENTO. Imparare a mangiare sano attraverso uno dei videogiochi più popolari tra i giovani. È l’obiettivo di Farmcraft, il progetto nazionale promosso da Coldiretti, Campagna Amica e Fondazione Aletheia, con il supporto di Maker Camp, che porta i principi della dieta mediterranea nelle scuole attraverso Minecraft Education. Le iscrizioni sono gratuite e resteranno aperte fino alle ore 12 di venerdì 27 novembre 2026.

In Trentino l’iniziativa è rivolta alle classi delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e paritarie. Gli studenti dovranno realizzare ambienti virtuali dedicati a tre temi: alimentazione consapevole, filiera del cibo e sport. Potranno costruire aziende agricole, mercati contadini e percorsi sulla biodiversità, imparando a riconoscere gli alimenti di qualità, leggere le etichette e conoscere la stagionalità dei prodotti.

«Il cibo sano e di qualità non può essere un privilegio di pochi, ma deve essere un diritto di tutti», sottolinea Gianluca Barbacovi, presidente di Coldiretti Trentino-Alto Adige. «Anche nella nostra Regione sono in aumento i bambini obesi, in sovrappeso o con disturbi alimentari, e abbiamo la responsabilità di educare le nuove generazioni a scegliere consapevolmente ciò che mangiano». L’obiettivo, aggiunge, è accompagnare i ragazzi «dal virtuale alla terra».

Le classi avranno tempo fino al 26 marzo 2027 per consegnare i progetti. Le finali saranno organizzate in quattro macroaree nazionali e i vincitori potranno partecipare a esperienze nelle aziende agricole, nelle fattorie didattiche e nei mercati contadini della rete Coldiretti. Le adesioni si raccolgono sul sito www.coldiretti.it/minecraft.