TRENTO. Nonostante l’arrivo di aria più fredda sul Trentino, il rischio di incendi rimane concreto, soprattutto alle quote medio-basse. Per questo, la Protezione civile del Trentino richiama alla massima prudenza in vista delle festività di fine anno, invitando a limitare l’uso, dove consentito, di fuochi d’artificio e altri materiali pirotecnici, ed evitando in particolare il lancio delle lanterne cinesi.



Le condizioni meteorologiche previste nei prossimi giorni - pur caratterizzate da temperature rigide - non escludono situazioni favorevoli all’innesco di incendi. La Protezione civile invita pertanto a rafforzare le attività di prevenzione, informazione e vigilanza nelle zone maggiormente a rischio.



A supporto di questo quadro, Meteotrentino segnala che dopo un periodo particolarmente mite, correnti settentrionali più fredde stanno interessando le Alpi. Nella prossima notte in montagna, a 2000 metri, le temperature potranno scendere su valori prossimi o inferiori a -15°C, mentre nei fondovalle più bassi le minime potranno attestarsi su valori prossimi o inferiori a -5°C, in particolare nelle zone pianeggianti e poco ventilate.



Per San Silvestro sono attesi cieli sereni ma freddo diffuso: nelle zone in ombra e poco ventilate le temperature massime resteranno inferiori a 0°C, con possibili giornate di ghiaccio anche a quote medio-basse. Nella notte successiva le temperature saranno in lieve ripresa in montagna, mentre nelle valli poco ventilate potranno ancora scendere su valori prossimi o inferiori a -6 °C.



Per Capodanno sono previsti cieli sereni o velati e temperature inferiori alla media; dalla sera le nubi basse tenderanno ad aumentare, limitando il raffreddamento notturno.