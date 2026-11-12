TRENTO. Il foraggiamento degli ungulati può proseguire anche nei territori del Trentino in cui è presente l’orso. A confermarlo è il Tar di Trento, che ha respinto il ricorso presentato da un’associazione animalista, riconoscendo la legittimità della pratica e delle scelte adottate dalla Provincia.

La decisione arriva dopo che, nei mesi scorsi, si era pronunciato anche il Consiglio di Stato. L’amministrazione provinciale si è quindi adeguata alle indicazioni dei giudici, mantenendo la facoltà di decidere se conservare i siti di foraggiamento, sospenderne l’attività oppure disporre la rimozione delle strutture.

Al centro della questione c’è soprattutto il possibile impatto di questa pratica sulla convivenza tra persone e grandi carnivori. Secondo quanto riferito dalla Provincia, non sono emerse evidenze scientifiche che dimostrino un aumento dei rischi legati alla presenza dei siti di foraggiamento. La valutazione trova riscontro anche nel monitoraggio intensivo condotto sul territorio provinciale.

L’attività, inoltre, è consentita esclusivamente durante il periodo invernale e deve rispettare i criteri previsti dal Piano faunistico e dai Piani di foraggiamento distrettuali.

Soddisfazione per la pronuncia è stata espressa dall’assessore provinciale alle Foreste, con delega ai grandi carnivori, Roberto Failoni. «La decisione del Tar conferma la correttezza dell’operato della Provincia, che sulle questioni legate alla gestione della fauna agisce sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche e non di posizioni ideologiche», ha dichiarato.

«Continueremo a tutelare la biodiversità e la fauna selvatica, assumendo le decisioni più appropriate per il territorio e per la sicurezza delle persone», ha aggiunto l’assessore.