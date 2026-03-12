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TRENTO. I prezzi per il carburante continuano a salire con il perdurare della guerra in Iran. In Trentino Alto Adige ormai si toccano i 2,30 euro per un litro di diesel. Secondo l'app Prezzi Benzina, quasi la totalità dei distributori sfiora o supera i 2 euro, mentre a Gardolo e Campo Tures vengono addirittura indicati 2,30 euro per litro.
I prezzi per la benzina restano per il momento più conveniente, anche se a Gardolo si pagano già 2,00 euro per litro e a Campo Tures 2,10 euro per litro.