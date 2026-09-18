ROMA. Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. Anche oggi, venerdì 18 settembre, benzina e gasolio registrano nuovi aumenti sulla rete nazionale e in autostrada. A pesare maggiormente è il diesel, che sulla rete autostradale in modalità self raggiunge una media di 2,375 euro al litro.

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, sulla rete stradale nazionale la benzina self sale a 2,149 euro al litro, contro i 2,143 euro della precedente rilevazione. L’incremento è più marcato per il gasolio, passato da 2,266 a 2,294 euro al litro, con un rincaro di 2,8 centesimi.

Prezzi ancora più alti per chi viaggia in autostrada. La benzina self raggiunge in media 2,241 euro al litro, rispetto ai precedenti 2,236. Il gasolio passa invece da 2,346 a 2,375 euro, con un aumento di 2,9 centesimi al litro.

Il divario tra rete ordinaria e autostrade rimane consistente: un litro di benzina costa mediamente 9,2 centesimi in più in autostrada, mentre per il diesel la differenza è di 8,1 centesimi. I nuovi dati confermano così un’ulteriore giornata di rincari per gli automobilisti.