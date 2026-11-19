TRENTO. Sono 270mila gli ettari di bosco certificati in Trentino per la gestione forestale sostenibile, su un totale nazionale di 1,15 milioni di ettari. Un risultato che conferma il ruolo del territorio provinciale nella tutela del patrimonio boschivo e che è stato ricordato in occasione dei 25 anni di PEFC Italia, l'organizzazione nata proprio a Trento nel 2001. L'anniversario è stato celebrato mercoledì 18 novembre 2026, nella sede del Consorzio dei Comuni trentini.

All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore provinciale alle foreste Roberto Failoni, il presidente del Consorzio dei Comuni trentini Michele Cereghini, il presidente di PEFC Italia Marco Bussone e il direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'Agricoltura Emilio Gatto. Al centro del confronto la necessità di investire nella gestione del patrimonio forestale, anche alla luce delle conseguenze della tempesta Vaia e della diffusione del bostrico.

«La tempesta Vaia e il bostrico ci hanno ricordato quanto le foreste siano esposte a cambiamenti profondi e quanto sia importante non limitarsi a rincorrere le emergenze», ha sottolineato Failoni. «La gestione forestale richiede visione, continuità e capacità di fare scelte anche nel lungo periodo. Il Trentino ha costruito nel tempo un patrimonio di competenze e collaborazione che oggi rappresenta un valore importante: dobbiamo continuare a investire in questo lavoro».

In provincia gli enti aderenti alla certificazione sono oltre 200. Tra questi figurano la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini, quasi tutti i Comuni, numerose amministrazioni separate degli usi civici, le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme e diverse realtà private.

Durante la cerimonia sono stati assegnati riconoscimenti a due esperienze trentine: il Parco del Respiro di Fai della Paganella, prima realtà provinciale certificata per l'idoneità al benessere forestale, e la castagna di Sardagna, che ha ottenuto la certificazione come prodotto forestale non legnoso.

«PEFC Italia è nato dalla volontà di costruire un sistema condiviso di garanzie per la gestione sostenibile delle nostre foreste», ha dichiarato il presidente Marco Bussone. «Oggi i risultati raggiunti raccontano soprattutto il valore di una rete che ha saputo coinvolgere proprietari forestali, istituzioni, imprese e comunità, trasformando la certificazione in uno strumento concreto di valorizzazione dei territori e delle filiere».

Per Michele Cereghini, il venticinquesimo anniversario rappresenta un traguardo che «conferma il valore di un percorso che ha contribuito a cambiare profondamente il modo di guardare alle foreste: non come una risorsa da sfruttare, ma come un patrimonio da custodire, valorizzare e trasmettere alle comunità future».

A chiudere l'incontro è stata la vicepresidente di PEFC Italia Catherine Tonini, che ha ricordato come «la sostenibilità non nasce da una certificazione e non nasce da una singola organizzazione. Nasce da una comunità che condivide una visione e sceglie di perseguirla insieme».

Per i prossimi anni, PEFC Italia punta ad ampliare ulteriormente le superfici forestali certificate, rafforzare le filiere sostenibili e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dai boschi.