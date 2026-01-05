TRENTO. Non si ferma l’attività dei truffatori, nemmeno sotto le feste, e visto il ripetersi dei tentativi, l’assessorato provinciale alla salute assieme all’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (dal 1° gennaio la nuova configurazione di Apss) rinnova l’invito ai cittadini a fare attenzione ai finti Sms inviati sul cellulare e attribuiti al sistema di prenotazioni per i servizi sanitari in Trentino.

Diverse persone hanno segnalato di aver ricevuto sul proprio telefono messaggi da “C.U.P. info” che invitano a “contattare con urgenza i nostri uffici C.U.P. per importanti informazioni che la riguardano”.

I numeri di telefono del mittente degli Sms variano di volta in volta, così come varia il numero da contattare che però inizia sempre con 89.

La Provincia sottolinea che sia Asuit che il servizio di prenotazioni Cup Trentino sono totalmente estranei all’invio di questi messaggi. I cittadini sono invitati a non chiamare il numero indicato e a segnalare casi di questo tipo alle forze dell’ordine.