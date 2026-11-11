TRENTO. L’attenzione è massima anche in Trentino dopo l’allarme bomba che ha coinvolto decine di scuole italiane. Ma, al momento, dagli istituti del territorio provinciale non sono arrivate segnalazioni. A riferirlo è l’assessora provinciale all’istruzione Francesca Gerosa, contattata direttamente dalla nostra redazione nella mattinata di mercoledì 11 novembre 2026.

Gerosa ha spiegato di essersi subito attivata per verificare la situazione. “Ho già chiesto al dipartimento e né lì né in Assessorato sono arrivate segnalazioni dalle scuole. Sono costantemente in contatto con il Questore per avere aggiornamenti qualora ce ne siano. Fino a questo momento anche lui non ha alcuna segnalazione ma l’allerta di tutti è massima”.

Il filo diretto con la Questura resterà attivato finché ve ne sarà la necessità, considerata la portata delle segnalazioni arrivate in altre parti d’Italia.

L’ALLARME IN TUTTA LA PENISOLA

Una nuova ondata di allarmi bomba ha coinvolto nella mattinata di mercoledì 11 novembre 2026 decine di scuole italiane. Una mail anonima, contenente minacce e riferimenti alla presenza di ordigni esplosivi, è stata recapitata a 300 istituti scolastici, ha affermato il ministro Valditara. In diverse città sono scattate evacuazioni precauzionali di studenti, insegnanti e personale, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche.

Tra le situazioni segnalate figurano scuole di Roma, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

In diverse città italiane l’allarme è scattato dopo l’invio di email anonime agli istituti scolastici. Studenti, docenti e personale sono stati evacuati in via precauzionale in alcune scuole, mentre le forze dell’ordine hanno avviato controlli e bonifiche. Già nei giorni scorsi si era verificato un episodio analogo, con un messaggio inviato a centinaia di dirigenti scolastici.

Fonti del governo: “Nessun pericolo concreto, solo una strategia per generare allarme”

Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Lo riferiscono fonti di governo a proposito degli allarmi bomba nelle scuole, anche per tranquillizzare famiglie, docenti, personale scolastico e istituzioni scolastiche dopo le evacuazioni di istituti in tutta Italia. Le segnalazioni, spiegano le stesse fonti, sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari.

Crosetto: "Allarmi bomba a scuola? Strategia del terrore ma anche mitomani”

"Fa parte di una strategia che ormai è chiara: quella di seminare terrore o di creare delle preoccupazioni, per cui è troppo facile. Chiunque di noi potrebbe, coi mezzi e gli strumenti che ci sono, mandare una mail a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea dicendo che c'è una bomba". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, circa gli allarmi bomba in diverse scuole di Roma arrivati negli ultimi minuti a margine dell'evento del Sole 24 Ore: 'Il Paese che cambia', avvertendo che "ne vedremo sempre di più, perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta".

Valditara: “Finora 300 allarmi bomba in tutta Italia, rischio inesistente”

Circa 300 scuole in tutta Italia hanno ricevuto email con allarmi bomba, ma il numero "è destinato a aumentare, il numero di trecento era di circa mezz'ora fa", ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenendo all'Aria che Tira su La7. "Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. È evidente che ci sia una strategia. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali", ha aggiunto.

"No all'allarmismo perché è evidente dal contenuto della email che il rischio concreto è pressochè inesistente, si tratta di un attacco informatico non di un rischio reale con tutta problabilità ma la strategia va pensata coinvolgendo i Servizi", ha aggiunto Valditara. "Faremo un incontro con gli altri ministri decideremo una strategia e poi ci atterremo a quella - ha aggiunto - Ma Vorrei rassicurare: l'elevato numero di scuole coinvolte dimostra la scarsa attendibilità".