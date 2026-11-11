TRENTO. «Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani». È uno dei passaggi più inquietanti della mail anonima che ha fatto scattare allarmi bomba in numerose scuole italiane. Il messaggio è firmato da un sedicente Mikhail Antropov, indicato come leader del «Vilayat di Misoginistan»: un’identità e una sigla la cui autenticità non risulta accertata.

Nel testo il mittente sostiene che nell’edificio scolastico sia stato lasciato un «potente ordigno», nascosto all’interno di un sacchetto di plastica e dotato di «innesco a distanza». Si tratta di affermazioni contenute nella minaccia, non di una conferma dell’effettiva presenza di esplosivi. Le comunicazioni hanno portato in diversi istituti all’evacuazione precauzionale di studenti e personale e all’intervento delle forze dell’ordine per le verifiche.

La mail contiene anche una minaccia rivolta alla presidente del Consiglio: «Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro», scrive il mittente. Anche questa dichiarazione è al momento soltanto parte del messaggio minatorio, senza elementi qui disponibili che ne confermino la fondatezza.

Complessivamente l’allarme riguarda circa 300 scuole italiane, secondo le informazioni finora riferite. In Trentino, invece, non risultano segnalazioni pervenute alle strutture provinciali: l’assessora all’istruzione Francesca Gerosa, contattata dalla nostra redazione, ha spiegato di avere verificato sia con il Dipartimento sia con l’Assessorato, senza riscontri dalle scuole. L’attenzione resta massima e l’assessora è in contatto con il Questore per eventuali aggiornamenti.