TRENTO. «Nessun pericolo concreto». Il governo rassicura dopo l’ondata di allarmi bomba che ha interessato le scuole italiane nella mattinata di mercoledì 11 novembre 2026. Secondo fonti governative, dalle verifiche effettuate finora non emergono elementi che facciano ritenere effettiva la presenza di ordigni. Le minacce inviate attraverso messaggi di posta elettronica sembrano piuttosto riconducibili a una strategia finalizzata a generare allarme e preoccupazione. Restano comunque in corso gli approfondimenti per individuare i responsabili.

A invitare alla calma è anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, intervenuto alla trasmissione L’Aria che Tira su La7. «No all’allarmismo perché è evidente dal contenuto della email che il rischio concreto è pressochè inesistente, si tratta di un attacco informatico non di un rischio reale con tutta problabilità ma la strategia va pensata coinvolgendo i Servizi». Il ministro ha spiegato che le autorità stanno lavorando per individuare l’origine delle minacce e ha annunciato un confronto con gli altri ministri per definire una strategia comune.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine dell’evento del Sole 24 Ore Il Paese che cambia. «Fa parte di una strategia che ormai è chiara: quella di seminare terrore o di creare delle preoccupazioni, per cui è troppo facile. Chiunque di noi potrebbe, coi mezzi e gli strumenti che ci sono, mandare una mail a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea dicendo che c’è una bomba». Il ministro ha avvertito che episodi analoghi potrebbero diventare sempre più frequenti, anche per la facilità con cui è possibile diffondere messaggi minatori.

Valditara ha inoltre sottolineato che comunicazioni simili hanno interessato anche altri obiettivi, tra cui voli e supermercati. «È evidente che ci sia una strategia. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali», ha dichiarato.

Per quanto riguarda il Trentino, l’assessora provinciale all’istruzione Francesca Gerosa, contattata dalla nostra redazione, ha confermato che non sono arrivate segnalazioni dalle scuole né al Dipartimento né all’Assessorato. L’attenzione resta massima e l’assessora mantiene i contatti con il Questore per ricevere tempestivamente eventuali aggiornamenti.