COL DE VALVACIN. La stagione estiva della Catinaccio Buffaure Società Benefit Srl, società che gestisce gli impianti delle aree escursionistiche Catinaccio e Buffaure e della zona di Costabella, restituisce un quadro articolato, con performance particolarmente positive in alcune aree e un risultato complessivo condizionato dai lavori di sostituzione della seggiovia Buffaure-Col de Valvacin.

A distinguersi è innanzitutto l’area Catinaccio, che ha chiuso la stagione il 4 ottobre con un incremento del 2% dei passaggi rispetto al 2025. Il confronto con gli anni precedenti conferma ulteriormente il trend positivo: la crescita raggiunge il +7,2% rispetto al 2024 e il +8,9% rispetto al 2023. Nel dettaglio, la funivia Vigo-Catinaccio ha registrato circa 145.000 passaggi in andata, contro i 128.000 del 2023, consolidando il proprio ruolo nell’offerta escursionistica della Val di Fassa.

Grande successo, tra l’altro, per il rilancio delle attività settimanali: oltre 500 le persone che hanno partecipato alle passeggiate con gli alpaca e altrettanti alle attività legate agli animali del bosco e a quelle dedicate alle marmotte. Quasi 300 gli escursionisti che hanno intrapreso il trekking accompagnato verso l’aquila di Christmannos. Un risultato positivo non solo per i numeri: la presenza delle guide, infatti, contribuisce a sensibilizzare l’ospite verso la cultura e le bellezze locali, aumentando di conseguenza consapevolezza e rispetto.

Risultati particolarmente interessanti anche per la seggiovia Costabella, nell’area del San Pellegrino, che ha concluso la stagione estiva con un incremento del 38,1% rispetto al 2025. Una performance che conferma le potenzialità della zona, che sarà interessata da interventi di sviluppo di prodotto in vista della prossima estate, con l’obiettivo di valorizzarne ulteriormente l’attrattività.

Il dato complessivo della società evidenzia invece una flessione del 12,4% dei passaggi totali. Un risultato che va letto alla luce della chiusura della seggiovia Buffaure-Col de Valvacin, necessaria per consentire i lavori di sostituzione dell’impianto, e della conseguente riduzione dei passaggi registrati sulla cabinovia Buffaure, che passano dai 70.000 del 2025 ai 27.200 di quest’anno. Il cantiere ha infatti limitato le possibilità di fruizione dell’area, incidendo sull’accessibilità ad alcuni dei percorsi escursionistici più apprezzati, come i percorsi in cresta. A questo si è aggiunta la mancata attivazione dei sentieri tematici e delle attività settimanali che, negli ultimi anni, avevano contribuito a richiamare in quota un numero crescente di visitatori, soprattutto famiglie.

I lavori, tuttavia, proseguono nel pieno rispetto del cronoprogramma. Nei giorni scorsi è stata montata la prima cabina per consentire l’allineamento delle rulliere. Nelle prossime settimane è in programma il collaudo della Doppelmayr, seguito a fine novembre dai collaudi del Sif, il Servizio Impianti a Fune della Provincia di Trento. Il 4 dicembre, giorno di avvio della stagione invernale, è prevista l’apertura al pubblico.

Il nuovo impianto dimezzerà i tempi di risalita: dagli attuali 7 minuti e 15 secondi a 3 minuti e 49 secondi, con una portata di 2.600 persone all’ora in inverno e di 1.300 persone all’ora in estate, garantendo una maggiore fluidità degli spostamenti e creando nuove opportunità per la valorizzazione turistica dell’area durante tutto l’anno.

Il rinnovamento della seggiovia non porterà benefici soltanto agli sciatori. Il nuovo impianto sarà infatti omologato anche per il trasporto dei pedoni durante l’inverno, ampliando le possibilità di accesso alla montagna anche per chi non pratica sport sulla neve.

C.L.