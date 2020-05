Canzoni da quarantena: l'omaggio alla poetessa Roberta Dapunt di Caterina Nebl e Massimilano Santoni

In questo periodo diverso di chiusura nelle proprie case, la natura procede e fiorisce nei parchi non più abituati alla presenza dell’uomo. E così anche all’interno dello spazio domestico la creatività si manifesta. In questo caso da un’improvvisazione nasce un tributo alla poetessa altoatesina Roberta Dapunt.

I versi sono quelli intensi della poesia “Gli incontri” intrecciati ai suoni evocativi della chitarra di Massimiliano Santoni e alla voce e video di Caterina Nebl. I due artisti della Val di Non danno vita a un’ esperienza in crescendo che ruota attorno al contrasto tra suono, parole, voce ed immagini