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I racconti non tornano

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Cos’è il sesso? – domandò senza lasciarmi fiatare.

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I racconti non tornano

L’altra faccia della mafia è bianca

Lucia Ferrai
14 dicembre 2016
L’altra faccia della mafia è bianca
L’altra faccia della mafia è bianca
I racconti non tornano

Sono cristiano?

Giorgio Ragucci Brugger
7 dicembre 2016
Sono cristiano?
Sono cristiano?
I racconti non tornano

Ho smesso di vedere il mare dappertutto

Lucia Ferrai
25 novembre 2016
Ho smesso di vedere il mare dappertutto
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