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Roberto Battiston
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Fisico, è stato presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana
Spazio aperto

Caccia a comete e asteroidi

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Roberto Battiston
5 gennaio 2019
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Economia spaziale: occasione unica

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5 dicembre 2018
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Ricerca: perché Trento è un’eccellenza

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Roberto Battiston
21 novembre 2018
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