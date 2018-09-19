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Luisa Maria Patruno
Luisa Maria Patruno
Luisa Maria Patruno
Cronista politica dell'Adige. Nata a Saronno (Va), ma trapiantata in Trentino fin da bambina. Laureata in Giurisprudenza, sposata
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Politica di primedonne ma senza leadership

Politica di primedonne ma senza leadership
Luisa Maria Patruno
19 settembre 2018
Politica di primedonne ma senza leadership
Politica di primedonne ma senza leadership
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Non sono quote. E' parità tra donna e uomo

Sono 90 le parlamentari donne che hanno sottoscritto un appello alle forze politiche perché nella nuova legge elettorale per la Camera, in via di approvazione, sia contenuta una norma che prevede che le liste siano composte con l'alternanza una donna e un uomo e che capilista siano al 50% donne e al 50% uomini. Peccato che l'iniziativa sia stata lasciate alle sole donne
Luisa Maria Patruno - NO
8 marzo 2014
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Regione svuotata, ma non di poltrone

Ma è possibile che non ci arrivino da soli? Anche solo pensare di aggiungere un posto in giunta regionale per accontentare il Pd di Bolzano e quello di Trento, che si contendono l'assessorato a disposizione, è uno scandalo. Fa venire la nausea se non addirittura conati di vomito a sentirlo dire.Ma a loro evidentemente no
Luisa Maria Patruno - NO
4 gennaio 2014
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Renzi, la sfida europeista tra "no euro" e forconi

Luisa Maria Patruno - NO
10 dicembre 2013
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Giunta, Rossi assediato è messo alla prova

La composizione della nuova giunta provinciale dirà molto di Ugo Rossi e del suo talento di leader politico. Se c'è questo talento, questa è la prima grande occasione per metterlo alla prova. Perché a differenza della vittoria elettorale, che ha sempre tanti padri, la scelta della squadra è una decisione che dipende solo da lui. In questi giorni il neopresidente ha insistito nel sottolineare, infatti, che deciderà da solo, che non si farà condizionale e non riceverà le processioni di delegati di partito
Luisa Maria Patruno - NO
3 novembre 2013
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Votate almeno una donna

Nel 2008 su 35 consiglieri provinciali (34 più il presidente della Provincia) furono elette solo 4 donne, appena l'11%. Il consiglio provinciale uscente in cinque anni non ha trovato il tempo per modificare la legge elettorale e approvare la norma in vigore in tutto il resto d'Italia, che prevede che si possano esprimere al massimo due preferenze (non tre come avviene in Trentino) e una delle due deve essere per una donna
Luisa Maria Patruno - NO
26 ottobre 2013
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Mosna oscurato da Grisenti nel rush finale

Luisa Maria Patruno - NO
25 ottobre 2013
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Maggioranza uscente, cosa cambia se centro e sinistra si scrivono staccati

Luisa Maria Patruno - NO
24 ottobre 2013
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Grisenti, condannato per truffa ora fa la morale

Luisa Maria Patruno - NO
22 ottobre 2013
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Candidati ed elettori tra "piazerot" e interessi di parte

Luisa Maria Patruno - NO
21 ottobre 2013