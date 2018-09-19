Politica di primedonne ma senza leadership

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La composizione della nuova giunta provinciale dirà molto di Ugo Rossi e del suo talento di leader politico. Se c'è questo talento, questa è la prima grande occasione per metterlo alla prova. Perché a differenza della vittoria elettorale, che ha sempre tanti padri, la scelta della squadra è una decisione che dipende solo da lui. In questi giorni il neopresidente ha insistito nel sottolineare, infatti, che deciderà da solo, che non si farà condizionale e non riceverà le processioni di delegati di partito
3 novembre 2013