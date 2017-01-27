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Lucia Ferrai
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Curiosa d’indagare il pensiero, ha studiato Filosofia a Trento. Poi la passione per la filosofia è diventata un lavoro e attualmente si occupa della realizzazione di percorsi sulla filosofia e il cinema grazie a FILOS eventi culturali.
I racconti non tornano

Cos’è il sesso? – domandò senza lasciarmi fiatare.

Cos’è il sesso? – domandò senza lasciarmi fiatare.
Lucia Ferrai
27 gennaio 2017
I racconti non tornano

L’altra faccia della mafia è bianca

L’altra faccia della mafia è bianca
Lucia Ferrai
14 dicembre 2016
L’altra faccia della mafia è bianca
L’altra faccia della mafia è bianca
I racconti non tornano

Sono cristiano?

Sono cristiano?
Giorgio Ragucci Brugger
7 dicembre 2016
Sono cristiano?
Sono cristiano?
I racconti non tornano

Ho smesso di vedere il mare dappertutto

Ho smesso di vedere il mare dappertutto
Lucia Ferrai
25 novembre 2016
Ho smesso di vedere il mare dappertutto
Ho smesso di vedere il mare dappertutto