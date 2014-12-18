Ho scoperto che in Italia la cena è un algoritmo

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Josh Owens
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Nato a Portsmouth, nel New Hampshire (Usa), il 7 dicembre 1988. È una delle stelle dell'Aquila Basket Trento. Si è laureato in economia a Stanford.
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Josh Owens
18 dicembre 2014