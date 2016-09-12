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Francesco Rigobello
Francesco Rigobello
Francesco Rigobello
Laureato in Scienze Naturali con una tesi sperimentale di fitosociologia. Dal 1993 collaboratore della Sezione Botanica del MUSE- Museo delle Scienze di Trento e dal 2009 Mediatore culturale per la Botanica presso il suddetto Museo. ​Responsabile di alcune sedi territoriali del Museo, si occupa prevalentemente di progettazione e allestimento di mostre, di percorsi didattici e naturalistici sul territorio, di studio e gestione di giardini botanici.​Autore di circa 50 pubblicazioni scientifiche e divulgative, docente presso l'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile​ di Trento, progetta e conduce corsi di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine​ e grado.​
Il giardino nascosto

Ri-fiorire alle Viote

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Francesco Rigobello
12 settembre 2016