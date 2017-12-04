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Francesco Contini
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Studente, «novizio» in giurisprudenza a Trento. Ha collaborato con L’Unione Sarda
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Arriva la sessione invernale, ma alla Buc ci sono 100 posti in meno

Arriva la sessione invernale, ma alla Buc ci sono 100 posti in meno
Francesco Contini
4 dicembre 2017
Arriva la sessione invernale, ma alla Buc ci sono 100 posti in meno
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